Стояти в черзі на посадку в літак, щоб бути першим – це не ідіотизм: туристка з подивом дізналася, навіщо багато хто так робить

Стояти в черзі на посадку, щоб опинитися в перших рядах — це зовсім не ідіотизм і не синдром черги, а цілком продумане рішення. Цілком логічне обґрунтування, чому багато пасажирів так роблять з неабияким здивуванням дізналася туристка і стала на захист відпочиваючих, які прагнуть потрапити на борт літака в перших рядах. Про це у своєму блозі в TikTok розповіла Саманта, ведуча блогу «Affordingstyle», в якому розповідає навіть про подорожі.

Вся справа в дефіциті — але зовсім не крісел, а дефіцит місця на багажних полицях. З того часу, як літати тільки з ручною поклажею стало модно, а з багажем, додамо – дорого, питання «вільного місця над головою», щоб покласти туди свій багаж, стало вкрай актуальним для туристів.

«Йдеться не про те, щоб просто опинитися в літаку раніше. З усіма цими проблемами з багажем, з його втратами – всі почали літати з ручною поклажею. А місця для нього на всіх не вистачає», – пояснила блогерка.

Відео дуже швидко отримало близько 270 тис. переглядів та масу коментарів. Здебільшого туристи підтверджують — так, вони намагаються пробратися до перших лав на посадку саме за цим. І якщо це не вдається, почуваються вкрай дискомфортно — усі скаржаться, що передбаченого місця під ручну поклажу завжди не вистачає, і опинитися в останніх рядах майже гарантовано означає, що взятий у кабіну багаж буде або в ногах, або взагалі невідомо де. «Коли я стою в останніх рядах, я з жахом думаю — куди вони покладуть мою сумку і що робитимуть, якщо її втратять», – поскаржився, наприклад, один турист.