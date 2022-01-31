Стало відомо в якій країні Європи найдешевші гірськолижні курорти цього сезону

Мінімум дві третини гірськолижних курортів Європи цього сезону виявилися більш доступними для туристів. Такими є дані спільного дослідження, проведеного британським туроператором Crystal Ski та підрозділом Британської поштової служби Post Office Travel Money.

Автори проаналізували ціни на оренду спорядження, скі-паси, курси інструкторів, а також харчування та напої за один тиждень відпочинку на 50 гірськолижних курортах у семи європейських країнах: 32 об’єкти категорії adults-only та 28 орієнтованих на сімейний відпочинок.

Найкращими напрямками за співвідношенням ціна-якість

Найкращими напрямками за співвідношенням ціна-якість виявилися болгарські курорти Банско та Боровець, а також італійські гірськолижні центри на чолі з Бардонеккою.

Найдорожчі гірськолижні курорти

Найдорожчими очікувано гірськолижні курорти в Швейцарії, але навіть там середні витрати на відпочинок можуть відрізнятися на сотні євро між декількома локаціями.

“Болгарія та Італія знову виглядають дуже вигідно, але і Андорра, і Фінляндія є гарною альтернативою дорожчим курортам у Франції, Австрії та Швейцарії”, – розповів Нік Боден, голова Post Office Travel Money.

Найдешевші гірськолижні курорти для дорослого катання

Найдешевшим для дорослого катання, за даними дослідження, став болгарський борець. У середньому тиждень катання тут коштуватиме 522 євро на людину. Для порівняння, аналогічний за тривалістю відпочинок у Церматті (Швейцарія) коштуватиме в середньому 1393 євро, майже втричі дорожче.

Сімейні гірськолижні курорти

Що стосується сімейних курортів, ціни знизилися на 19 із 28 локацій. Наприклад, сім’я з чотирьох осіб (двоє дітей до 12 років) зможе відпочити в болгарському Банську за 1632 євро. Це на 12% менше, ніж минулого року, та на 8,5% менше, ніж у 2019 році.

З другого по четверте місце у рейтингу доступних сімейних курортів розташувалися італійські Бардонеккья, Сестрієре та Пассо-Тонале. На п’ятому місці опинився андорський Арінсаль.

На іншому кінці списку знову опинилася Швейцарія: Саас-Фе (3750 євро на сім’ю) та Гріндельвальд (3845 євро).

Одним із небагатьох напрямків, де ціни цього року зросли, стала Франція. Ця галузь у країні значно пожвавилася після того, як було знято заборону на в’їзд із Великобританії, яка залишається головним ринком для французьких гірськолижників.

Найдоступнішим поки що залишається Морзін — 2565 євро. При цьому вартість відпочинку на курортах Тінь та Альп-д’Юез зросла на 8,1% та 11,1% до минулого року.