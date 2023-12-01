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У Туреччині назвали дату відкриття зимового туристичного сезону, вимірявши глибину снігу на головних гірськолижних курортах

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Товщина снігу на гірськолижних курортах Туреччини перевищила метр

Штормова погода, що завдала багато неприємностей Стамбулу та морським курортам Туреччини, серйозно допомогла іншим курортам країни – гірськолижним. У Туреччині виміряли глибину снігу на головних гірськолижних курортах і з великою радістю назвали дату відкриття нового зимового туристичного сезону, яка настане раніше, ніж звичайно.

Як повідомляє турецька преса з посиланням на Головне управління метеорології Туреччини, серед гірськолижних курортів найвища висота снігового покриву зафіксована у Паландекені – 74 сантиметри. У результаті новий гірськолижний сезон має розпочатися в середині грудня — раніше, ніж зазвичай.

Про готовність до старту повідомили такі курорти як Улудаг, Картепе, Ерджієс, Паландокен та Сарикамиш. Готелі гірськолижних курортів прискорили підготовку до відкриття сезону.

Щодо висоти снігового покриву, то турки навели такі цифри:

  • Паландокен 74
  • Карткова 41
  • Сарикаміс 23
  • Келтепі 22
  • Паландекен-2 19
  • Мерсіван18
  • Хаккарі 17
  • Улудаг 12
  • Картепі 6
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