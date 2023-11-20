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ТуреччинаТуризм

У Туреччині повідомили про дату відкриття найближчого туристичного сезону: погода благоволіє

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині повідомили про дату відкриття найближчого туристичного сезону: погода благоволіє

Погода благоволіє до турецьких гірськолижних курортів, що залишилися минулого сезону без туристів через відсутність достатньої кількості снігу. Як пише турецька преса, на курорт Улудаг обрушилися снігопади — і оптимістичні турки повідомили про дату відкриття найближчого туристичного сезону — йдеться про гірськолижний сезон.

«Готели та гірськолижні схили в Улудазі виявилися засипані снігом, і це привабило становило -2 градуси морозу, а найнижча – 12 градусів. Але головне – товщина снігу на трасах перевищила 5 сантиметрів.

«Снігопад приніс нам радість та надію», – заявив Яхья Уста, президент Турецької асоціації тренерів лижного спорту та сноуборду. За його словами, цього року перші снігопади стартували, як і очікувалося. Тим часом на курорті завершили підготовку до сезону та готуються до відкриття.

«Ми плануємо відкрити сезон приблизно 10 грудня. Якщо сніг піде так, як очікуємо, сезон може відкритися наступного тижня. Незважаючи на негативні сезони в останні кілька років, ми сподіваємося на нормальний сезон цього року. Ми очікуємо на сантиметри снігу, але навіть 30-40 сантиметрів нам буде достатньо», – пояснив гірськолижний експерт.

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