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Стало відомо, через який одяг жінок можуть довго перевіряти в аеропорту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стало відомо, через який одяг жінок можуть довго перевіряти в аеропорту

Бюстгальтер на кісточках може спричинити тривалу перевірку служби безпеки в аеропорту. Про це пише The Sun.

Сканери в аеропортах часто реагують на металеві вставки бюстгальтера на кісточках. Щоб зайвих перевірок з помилкових причин не було, варто одягати в політ м’яку білизну, наприклад спортивну.

Якщо все ж таки мандрівниця одягла бюстгальтер на кісточках і змушена пройти перевірку, обшукувати її мають співробітники-жінки. Коли спрацювала сигналізація, варто спочатку сказати співробітниці, що це могло статися через бюстгальтер. Найімовірніше, спочатку туристку перевірять ручним металошукачем.

Якщо знадобиться ручний обшук, можна попросити, щоб його проводили в приватній зоні. У цьому роздягатися не потрібно.

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