Глава Департаменту морських та прибережних ресурсів Ауттапон Чароєнчанса розповів, що з липня по грудень на островах Самуї та Пханган у Сураттані триває сезон нашестя коробкових медуз. А на островах Марк та Коуд медузи тероризують населення та туристів з листопада по квітень.

Коробкова медуза вважається однією з найотруйніших і найнебезпечніших для людини. Її отрута впливає на нервову систему та паралізує роботу серця.

Влада провінцій ставить спеціальні сітки від медуз, щоб убезпечити відпочиваючих. Однак 100% гарантії безпеки ніхто дати не може, якщо турист не дотримуватиметься певних правил.

Пам’ятки про те, як слід поводитися на воді, розташовані на попереджувальних табличках. Крім цього, відпочиваючі зобов’язані слухати рекомендації рятувальників.

Не можна запливати за сітки, що захищають, купатися вночі і після дощу, зазначає Чароєнчанса.