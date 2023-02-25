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ТаїландТуризм

Шумів і буянив: П’яного туриста підстрелили у Таїланді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Шумів і буянив: П'яного туриста підстрелили у Таїланді

Турист із Південної Кореї отримав вогнепальне поранення у Таїланді: його підстрелив місцевий житель у Паттаї через гучний шум, передає The Thaiger.

За інформацією джерела, інцидент стався вночі — південнокорейський турист був п’яний.

“Кримінальна драма розгорнулася близько 4 години ранку в продуктовому магазині, що торгує східною їжею в центральному районі найбільшого туристичного міста Таїланду. За словами свідків злочину, 47-річний громадянин Кореї Наміл Кім того раннього ранку перебував у стані алкогольного сп’яніння і буянив, турбував оточуючих”, – пише видання.

Як повідомляє Bangkok Post, один із відвідувачів, що сидів поруч, розлютився, вихопив вогнепальну зброю і зробив два постріли. Одна куля потрапила в ногу галасливого туриста, а друга — в ногу мотоцикліста, що проїжджав.

Той, хто стріляв, втік з місця події, а The Thaiger інформує, що поліція виявила на місці злочину дві стріляні гільзи дев’ятиміліметрового калібру.

У правоохоронних органах поінформували, що інцидент був знятий камерою відеоспостереження у магазині та поліцейські оголосили злочинця у розшук.

За даними місцевих ЗМІ, це вже другий інцидент зі стріляниною у Паттаї за останні два місяці.

У січні племінник колишнього заступника мера Паттаї застрелив британця під час дорожнього інциденту. 32-річний чоловік, на ім’я Апічат убив 71-річного Ніла Роджера після того, як мотоцикліст посигналив йому.

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