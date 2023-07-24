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Розкритий хитрий спосіб, як перевозити в багажі рідину більше за належний об’єм

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Розкритий хитрий спосіб, як перевозити в багажі рідину більше за належний об'єм.

Стюардеса Аріна Блум, яка два роки працює в авіації, поділилася хитрим вивертом, як пройти перевірку безпеки в аеропорту, перевозячи рідини об’ємом понад 100 мілілітрів.

У бесіді з виданням Insider бортпровідниця заявила, що обдурити систему огляду аеропорту можна, заморозивши попередньо рідини для провезення ручної поклажі. Це означає, що вам не доведеться платити за пляшки з водою в літаку, і ви можете взяти з собою улюблений засіб для догляду за шкірою у великій пляшці.

“Якщо у вас є важлива рідина об’ємом більше 100 мілілітрів, і ви не хочете здавати її в багаж, варто спробувати заморозити її, щоб вона пройшла через сканер безпеки як тверде тіло. В даний момент рентгенівські промені не здатні ідентифікувати і вловити заморожені рідини”.

Це звучить надто добре, щоб бути правдою, і ніхто не хоче втратити свої важливі речі, відібрані у них службою безпеки. Можна тільки уявити розлючені особи співробітників аеропорту!

Проте офіційні правила провезення справді не суперечать заморожуванню рідин. Згідно з офіційними протоколами митних служб різних країн, через службу безпеки можна пронести дві літрові пляшки з водою, але тільки в тому випадку, якщо вони повністю заморожені. Втім, врахуйте, що якщо ви спробуєте цей лайфхак, ви робите це на свій страх та ризик.

Крім того, у правилах деяких європейських аеропортів зазначено, що провезення пакетів із льодом заборонено, за винятком випадків, коли це необхідно для лікування. Так що переконайтеся, що ви готові втратити свою дорогоцінну рідину, якщо спробуєте цей лайфхак. Винятками із правила про перевезення рідин у Європі є: дитяче харчування чи дитяче молоко, особливі дієтичні продукти чи ліки.

Втім, залишилося не так багато часу використати цей лайфхак, оскільки європейські аеропорти налаштовані на швидку відмову від “правила 100 мілілітрів”. Аеропорти найбільших міст світу прагнуть змінити або скасувати ці обмеження. Цілком нові комп’ютерні томографи, що використовують рентгенівські промені, вже можуть робити 3D-знімки багажу з високою роздільною здатністю. Це дозволяє співробітникам служби безпеки ретельніше аналізувати вміст сумок, позбавляючи необхідності виймати пляшки та банки з валіз, резюмує видання.

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