Розкрито подробиці космічного готелю Hilton з видом на Землю, а також дата його введення в дію

Вже 2027 року на орбіті Землі може з’явитися розкішний готель. Принаймні його введення в дію анонсували представники готельної мережі Hilton’s Hotels. Проектувальники розкішних люксів для астронавтів заявили, що космічний готель Starlab замінить Міжнародну космічну станцію.

Сама група готелів, за їхніми словами, «проектуватиме простори, люкси та зони відпочинку Space Hotel Starlab». Як пояснили автори концепції в інтерв’ю Daily Star, представники мережі готелів сподіваються «уявити собі людський досвід у космосі і зробити довгострокове перебування більш комфортним».

При цьому вже заявлено, що станцію Starlab, збудовану приватною компанією Voyager Space, планується запустити на навколоземну орбіту до 2027 року. Вона матиме постійний екіпаж із чотирьох астронавтів та сучасні лабораторії. А також буде доступною для «космічних туристів».