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Названо найкращі авіакомпанії для вимогливих пасажирів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо найкращі авіакомпанії для вимогливих пасажирів

Найкращі авіакомпанії для вимогливих пасажирів названі згідно з індексом ділових поїздок Tipalti. На першому місці з погляду зручностей та послуг, що надаються пасажирам у салоні бізнес-класу, опинився нацперевізник Омана Oman Air. У трійці також Cathay Pacific Airways, що базується в Гонконгу та тайванська компанія EVA Air.

“Індекс ділових поїздок Tipalti складається з таких факторів, як обслуговування, що надається пасажирам у салоні літака бізнес-класу, наявність залів очікування, зручність сидінь та розваги під час польоту”, – уточнюють автори рейтингу. При цьому перша обрана десятка така:

  1. Oman Air 8.39
  2. Cathay Pacific 8.28
  3. EVA Air 7.93
  4. Qatar Airways 7.7
  5. Vistara 7.47
  6. Japan Airlines 7.24
  7. Asiana Airlines 6.9
  8. Kenya Airways 6.9
  9. Qantas Airways 5.98
  10. Singapore Airlines 5.75

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