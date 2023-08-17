Названо найкращі авіакомпанії для вимогливих пасажирів

Найкращі авіакомпанії для вимогливих пасажирів названі згідно з індексом ділових поїздок Tipalti. На першому місці з погляду зручностей та послуг, що надаються пасажирам у салоні бізнес-класу, опинився нацперевізник Омана Oman Air. У трійці також Cathay Pacific Airways, що базується в Гонконгу та тайванська компанія EVA Air.
“Індекс ділових поїздок Tipalti складається з таких факторів, як обслуговування, що надається пасажирам у салоні літака бізнес-класу, наявність залів очікування, зручність сидінь та розваги під час польоту”, – уточнюють автори рейтингу. При цьому перша обрана десятка така:
- Oman Air 8.39
- Cathay Pacific 8.28
- EVA Air 7.93
- Qatar Airways 7.7
- Vistara 7.47
- Japan Airlines 7.24
- Asiana Airlines 6.9
- Kenya Airways 6.9
- Qantas Airways 5.98
- Singapore Airlines 5.75
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