Названо 5 головних туристичних трендів 2023 року

За останні кілька років багато аспектів туристичного сектора змінилися, з’явилися нові тенденції та способи подорожей. DIP з посиланням на Traveloffpath.com розповідає про п’ять трендів подорожей на найближчі кілька років.

Компанія Booking.com опитала понад 24 000 мандрівників та визначила наступні тенденції на 2023 рік.

Подорожі поза зоною доступу

Багато мандрівників готові відпочити від своїх пристроїв та повернутися до природи. Майже 60 відсотків опитаних шукають відпочинок, який дозволить їм уникнути реальності і побути поза зоною мережі. Така сама кількість туристів відповіли, що вони навіть готові освоїти уроки виживання на кшталт розведення багаття або пошуку їжі.

Популярність кемпінгів, а також екологічних турів із гідом та глемпінгом продовжуватиме зростати.

Культурний досвід

Дедалі більше мандрівників готові знайомитися з новими культурами у своїх подорожах у 2023 році. Замість того, щоб лежати на пляжі в готелі за системою “все включено”, майже три чверті мандрівників хочуть познайомитись з новими культурами, їжею та мовами, а також поїхати у недооцінені напрямки у всьому світі.

Ностальгічну подорож

З 24 000 опитаних мандрівників 90 відсотків заявили, що зацікавлені у ностальгічному відпочинку, що робить це одним із головних туристичних трендів 2023 року.

Як виглядає ностальгійна подорож? Понад 60 відсотків туристів виявили бажання відвідати тематичні парки, такі як Disney World. Більше половини мандрівників також зацікавлені у поїздках для возз’єднання сім’ї та поїздках всією сім’єю, включаючи кілька поколінь. Це не дивно, враховуючи важливість проведення часу з сім’єю після того, як багато хто з них довго перебував у розлуці.

Оздоровчі ретрити

Оздоровчі подорожі – це ніша в індустрії, яка переживає бурхливе зростання. Майже половина мандрівників зацікавлені у відпочинку, який зосереджений на свідомості та медитації. Оздоровчий відпочинок, що відновлює розум, тіло та дух, – одна з головних тенденцій 2023 року та наступних років.

Поїздки до місць зі списку бажань

Зрештою, 2023 року мандрівники готові розоритися на поїздки зі свого списку бажань. Багато людей усвідомили, що життя надто коротке, щоб відкладати свої мрії на потім. Майже половина опитаних зізналися, що заради довгоочікуваної подорожі готові витратити більше.