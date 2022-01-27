Кілька цікавих порад, які допоможуть вам економити кошти на подорожах

Всі ми мріємо про подорожі, але поїздки вимагають великих витрат, які доводиться виділяти зі свого бюджету, пише канал OMG Facts в vbox7. Тому ми знайшли кілька цікавих порад, які допоможуть вам, якщо ви вирішили цього року більше подорожувати світом. Джемайма – впливова людина, яка веде успішний обліковий запис в Instagram, присвячений подорожам. Вона має кілька ідей, які допоможуть вам скоротити витрати під час поїздки.

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Завжди шукайте безкоштовні місця для екскурсій

Допустимо, ви знаходитесь у Римі, але не хочете витрачати зайві гроші на відвідування музеїв у Ватикані. У вас є безліч інших безкоштовних варіантів прогулянок по італійській столиці. Саме це радить Джаміма, яка економить гроші на платних екскурсіях та музеях, попередньо вивчивши всі визначні пам’ятки з безкоштовним доступом. Можливо, ви не знаєте, що вхід в Пантеон є безкоштовним, як і в базиліку Святого Петра, а площі є обов’язковим пунктом відвідування для будь-якого туриста.

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Користуйтесь громадським транспортом

Пересувайтеся містами на громадському транспорті, тому що ви заощадите багато грошей. Оренда автомобіля може бути чудовою ідеєю, але це коштуватиме вам дорожче. Обов’язково купіть карту на кілька днів – з нею ви швидко та легко обійдете всі місця, які хочете побачити, та не втомитеся від ходьби.

Плануйте розумно

Не плануйте відвідати 10 туристичних місць за один день, а звужуйте коло до 5. Також перевірте ресторани, що знаходяться поряд із вашим житлом, а також супермаркети. Це допоможе вам оцінити свої фінанси і полегшить вибір місця для їжі. Тим не менш, це найбільш економно, якщо ви робите покупки у великому магазині.

Досліджуйте країни

Якщо Італія здається вам дорожчим напрямком, ви можете легко спланувати подорож до Хорватії. Дубровник – це унікальне місце, яке має побачити кожен, і воно має багато спільного з історією Римської імперії та республіканською епохою Венеції.

Шукайте житло з кухнею

Знайдіть невелику квартиру, де є кухня. Таким чином, ви зможете робити покупки та готувати, щоб заощадити на дорогих ресторанах.

Сезон має велике значення

Якщо ви хочете застати знижки в магазинах і нижчі ціни в цілому, подорожуйте поза туристичними сезонами. Так, погода може бути не дуже гарною, але завжди є можливість перевірити, радить експерт.