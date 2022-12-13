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Філіппіни запровадили нову систему реєстрації туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Філіппіни запровадили нову систему реєстрації туристів

На Філіппінах запускають нову електронну систему реєстрації туристів e-Travel.

За даними Департаменту туризму Філіппін, новинка забезпечить більшу мобільність туристам та надасть покращені можливості для подорожей.

Так, стару систему One Health Pass, доступ до якої припинено з 5 грудня, замінив собою сайт etravel.gov.ph, метою якого є спрощення введення та збору даних. Також Імміграційне бюро припинило використання паперових карток прибуття.

На сайті e-Travel знаходиться електронна форма прибуття, яку мандрівники мають заповнити та надати при в’їзді на Філіппіни для проходження імміграційного контролю. Реєстрація в систему безкоштовна.

Нагадаємо, що при в’їзді на Філіппіни туристи все ще зобов’язані надавати сертифікат вакцинації або тест на антиген, зроблений максимум за 24 години до в’їзду. Потрапити до столиці країни Манілу можна зі стиковками на рейсах авіакомпаній Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways та інших.

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