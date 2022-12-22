Emirates отримала ще один ексклюзив – Moët & Chandon на борту

Emirates отримала ексклюзивні права та стала єдиною авіакомпанією у світі, якою дозволено розливати на борту шампанське Moët & Chandon, Veuve Clicquot та Dom Pérignon. Угода діє щонайменше до 2024 року.

У вересні 2022 року Emirates повідомила, що після укладання ексклюзивної дистриб’юторської угоди з Dom Pérignon авіакомпанія, що базується в Дубаї, подаватиме пасажирам на своїх рейсах шампанське Plénitude 2 Vintage від люксового бренду.

Через місяць Singapore Airlines оголосила, що була змушена виключити Dom Pérignon з бортової винної карти. І хоча причину не було названо, невдовзі стало відомо, що ексклюзивні права на всю лінійку бренду отримала Emirates.

«Будинок Періньйон» подається в Першому класі по всій маршрутній мережі «Емірейтс», тоді як «Вдову Кліко» розливають пасажирам бізнес-класу на маршрутах до Америки, Великобританії та Європи.

Moët & Chandon зарезервовано як шампанський бізнес-клас на рейсах в Африку, на Близький Схід і в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, включаючи Австралію та Нову Зеландію.

Пасажири економ-класу можуть придбати пляшку Moët & Chandon меншого розміру, а у просторому бізнес-лаунжі авіакомпанії у дубайському аеропорту є зал із шампанським Moët & Chandon.

Отримавши ексклюзивні права на наступні два роки, Emirates нагадує, що Moët & Chandon є на борту вже понад 30 років – майже з Дня народження самої авіакомпанії.

Як завжди, Emirates обіцяє «ідеальну подачу» свого шампанського в руках «висококваліфікованого бортпровідника», в оригінальних келихах і за правильної температури. Однак без казусів не обходиться.

У 2017 році Emirates почала внутрішнє розслідування після того, як одна зі стюардес, яка обслуговує пасажирів бізнес-класу, що прямують до Дубая, була захоплена в момент, коли намагалася перелити шампанське з келиха назад у відкриту пляшку.

Причини порушення бортпровідницею «стандартів якості» Emirates досі не відомі, проте доброзичливці порадили їй знайти найкраще застосування попередньо налитого шампанського — наприклад, використовувати як дорогий засіб для миття рук.