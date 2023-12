14 людей постраждали на рейсі в ОАЕ через сильну турбулентність

14 людей на борту рейсу авіакомпанії Emirates з Перту до Дубая зажадали медичної допомоги після того, як літак Airbus A380 зіткнувся з сильною турбулентністю.

У момент інциденту літак знаходився над Перською затокою. Через силу турбулентності деякі пасажири вдарилися об стелю салону, що призвело до пошкоджень інтер’єру кабіни. Фотографії, зроблені пасажирами, показують масштаб пошкоджень.

Me and @lunars_magic had the worst flight back from Perth to Dubai with @emirates . Geniunelly felt that was the end as we hit the ceiling to ground twice and smashed the ceiling in. Glad to be home. pic.twitter.com/g8zsi61cSk

Як пише DailyMail, екіпаж надав пасажирам першу допомогу та підтримку під час продовження польоту, а під час посадки літак зустрів медичний персонал. Декілька з них повідомили про травми.

The @emirates flight from Perth to Dubai was awful. I hate flying, so I rarely get up unless I need to. The pilot announced turbulence and to sit down. Literally a second later, myself and others hit the ceiling. You can see my hair in the crack. The crew were so supportive. pic.twitter.com/pQt97ATsHI

