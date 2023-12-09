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14 людей постраждали на рейсі в ОАЕ через сильну турбулентність

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
14 людей постраждали на рейсі в ОАЕ через сильну турбулентність

14 людей на борту рейсу авіакомпанії Emirates з Перту до Дубая зажадали медичної допомоги після того, як літак Airbus A380 зіткнувся з сильною турбулентністю.

У момент інциденту літак знаходився над Перською затокою. Через силу турбулентності деякі пасажири вдарилися об стелю салону, що призвело до пошкоджень інтер’єру кабіни. Фотографії, зроблені пасажирами, показують масштаб пошкоджень.

Як пише DailyMail, екіпаж надав пасажирам першу допомогу та підтримку під час продовження польоту, а під час посадки літак зустрів медичний персонал. Декілька з них повідомили про травми.

Судячи з даних дослідження 2023 року, чиста повітряна турбулентність збільшилася на 55 відсотків, а прогнози зміни клімату віщують можливе зростання до 50 відсотків до кінця століття. Ці чинники, разом із збільшенням кількості польотів, порушують питання безпеки у повітряному просторі та потребують уваги до запобігання подібним інцидентам.

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