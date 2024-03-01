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Авіакомпанія Emirates представила нову безкоштовну піжаму для пасажирів бізнес-класу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіакомпанія Emirates представила нову безкоштовну піжаму для пасажирів бізнес-класу
Midjourney

Emirates показала нові піжами для пасажирів бізнес-класу, повідомляє Delicious.

Авіакомпанія з Дубая повідомила, що пасажири на рейсах тривалістю дев’ять годин і більше отримають безкоштовний комплект, що складається з топу з капюшоном, штанів на шнурку, маски для очей і капців.

Пасажири на рейсах, тривалість яких складає 2 години 30 хвилин або більше, також не залишаться без подарунка – вони отримають безкоштовні капці та маски для очей.

 

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“Одяг для відпочинку розроблений таким чином, щоб він ідеально підходив для польоту, ідеально підходив для сну, але також підходив для того, щоб випити в компанії в залі очікування, і як повсякденне вбрання, в якому можна стильно переміститися від літака до місця прибуття”. Одяг для відпочинку був розроблений таким чином, щоб відображати сучасні тенденції в галузі спорту та бути кращим у своєму класі за комфортом, стилем та можливостями повторного використання”, – розповів представник Emirates.

Авіакомпанія повідомила, що 120 літаків також отримають оновлені інтер’єри салонів, нові меню та безкоштовний Wi-Fi.

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