Кухарі Мішлен, кінотеатр та дворецький: 6 авіакомпаній світу з найкращим першим класом

Повітряні перельоти пройшли довгу дорогу з часів першого досвіду братів Райт на двомісному аероплані до люкс-переміщень на борту літака. Для тих, хто може це дозволити, розкіш авіаперельотів першого класу немає кордонів. У цій статті ДІП з посиланням на Insider розгляне шість авіакомпаній світу, які пропонують найкращий першокласний політ.

Emirates

Останні десятиліття авіаперевізники приділяють особливу увагу конфіденційності, що призводить до зростання популярності приватних люксів, схожих на готельні номери. Такими “номерами” першого класу обладнав свої широкофюзеляжні літаки головний авіаперевізник ОАЕ. У люкс-номерах з розсувними дверима можна знайти типові привілеї преміум-класу: різноманітне меню та величезний телевізор із сотнями шоу та фільмів.

Під телевізором знаходиться невеликий робочий стіл із дзеркалом та лампою для читання. Пасажири також мають доступ до особистого міні-бару та сейфа. Однак те, що робить перший клас Emirates одним з найкращих, – це душ та вітальня, ексклюзивні для А380.

Swiss Airlines

Перший клас цієї авіакомпанії є люкс-капсулою з великим кріслом, яке трансформується в ліжко.

Для зручності перельоту пасажира тут передбачено телевізор та столик з підносом, на якому можна пообідати стравами преміум-класу, такими як копчений лосось. В авіакомпанії стверджують, що харчування на борту прирівняне до їжі у дорогому ресторані.

Крім того, пасажири можуть обирати, коли вони хочуть почати їсти, а не слідувати розкладу авіакомпанії. Також пасажиру доступна шафа з місцем для зберігання речей, піжама та дорожній набір.

All Nippon Airways

Найбільша авіакомпанія Японії має великий парк широкофюзеляжних літаків, які мають люкс-місця першого класу. Номер являє собою величезну приватну вітальню, повністю приватну завдяки розсувним дверям.

Авіакомпанія пропонує своїм мандрівникам піжами, дорожній набір, шафу, великий столик з тацею та розкішну їжу. Доповнює простір 43-дюймовий телевізор із плоским екраном, який перетворює номер на невеликий кінотеатр у небі.

Air France

Перший клас авіакомпанії Air France вважається верхом розкоші, оскільки на борту літака доступні лише чотири місця. У каюті передбачені очікувані предмети розкоші, такі як ліжко, що розкладається, оснащене матрацом з піни з ефектом пам’яті, стіл, пуф і телевізор.

Мандрівники також можуть скористатися піжамою, навушниками з шумопоглинанням, дорожнім набором та місцем для зберігання речей. Ще одна візитна картка першого класу авіакомпанії – вишукана кухня. За даними Air France, бортові меню готуються шеф-кухарями, відміченими зірками Мішлен, та змінюються кожні чотири місяці, щоб надати пасажирам різноманітні враження.

Singapore Airlines

Опитування авторитетних видань показали, що Singapore Airlines є найкращою з найкращих авіакомпаній першого класу. Люкс-номер тут є великою кімнатою з високими дверима та стінами, що робить практично неможливим зазирнути всередину та порушити приватність пасажира.

У “номері” вдалося розмістити регульоване крісло та два односпальні ліжка, які можна об’єднати в одну велику кімнату, що робить його ідеальним для сімейних пар. Загальна житлова площа люкс-номера у такому разі становить майже 10 квадратних метрів.

До користування пасажирів доступна шафа, туалетний столик, велике дзеркало, планшет, місце для зберігання речей та дорожній набір. У преміум-каюті є дві ванні кімнати, призначені тільки для шести пасажирів першого класу.

Etihad Airways

За десятки тисяч доларів мандрівники можуть забронювати відомий салон першого класу авіакомпанії Etihad.

Номер включає вітальню, спальню та ванну кімнату. Мандрівники можуть навіть користуватися послугами дворецького на борту.