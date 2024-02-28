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В ОАЕ п’яний пасажир бізнес-класу ударив бортпровідника головою (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В ОАЕ п'яний пасажир бізнес-класу побився з бортпровідником: відео

П’яний пасажир бізнес-класу авіакомпанії Emirates ударив бортпровідника головою та потрапив на відео. У мережі обговорюють дії привілейованого пасажира.

Відомо, що інцидент стався на рейсі, що прямував з Дубая до Ісламабаду. Під час польоту пасажир залишив своє крісло, а потім став виявляти агресію та конфліктувати з екіпажем. Далі він почав бити бортпровідника, після чого член екіпажу збив бешкетника з ніг. Чоловіка закували в наручники та заборонили йому вставати з крісла до кінця польоту.

Попутники-пасажири заявили, що були “налякані” заворушеннями і уникали проходити повз нього, побоюючись нападу.

 

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Публикация от Cabin Crew Club (@cabin_crew_club)

Як тільки літак приземлився в Пакистані, пасажира заарештувала поліція, проте незабаром його звільнили завдяки зв’язкам, йдеться в ЗМІ.

“П’яний хлопець був дуже жорстоким. Бортпровідники Emirates затримали його і одягли наручники, але я думаю, що влада Пакистану відпустила його, оскільки у нього були добрі зв’язки”, – припустив один із очевидців.

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