Експерти назвали річ, яка привертає увагу кишенькових злодіїв

Туристів закликають зберігати пильність у популярних місцях відпочинку та не носити із собою предмет, який обов’язково приверне увагу злодіїв-кишенькових злодіїв.

Як повідомляє Daily Mirror, кишенькові злодії завжди шукають “мішень” – так вони називають потенційну жертву крадіжки.

“Кишенькова крадіжка – це хвилинний злочин, який відбувається, коли фізично легко дістати щось із вашої сумки або кишені, а ви в цей момент відволікаєте і нічого не помічаєте. Будьте уважні в людних місцях”, – написав на форумі один із туристів під ніком FoldedTwice.

Наприклад, коли турист фотографує пам’ятки, він може бути надто зайнятий вибором ракурсу і не помітити, як хтось виймає з сумки гаманець чи телефон. Насправді камера може стати чудовим “подарунком” для кишенькового злодія, адже захопленого контент-мейкера можна легко відволікти.

“Камера, що висить у вас на шиї, виділить вас як туриста і, отже, потенційно стане “міткою”. Є ще безліч інших речей, які видають у вас туриста, наприклад, той факт, що ви говорите англійською і відвідуєте багатолюдні місця і визначні пам’ятки”, – діляться досвідчені мандрівники.

Експерт з безпеки розповів The Mirror, що в наші дні крадіжка телефону може бути набагато стресовішою, ніж раніше. Насамперед через те, наскільки люди покладаються на свої пристрої.

“Пару десятиліть тому крадіжка телефону нічим не відрізнялася від зникнення будь-якої іншої речі, але тепер більшість людей зберігають інформацію про рейси, готелі та банківські операції у своїх гаджетах”, – зазначає джерело.

Бен Стівенс, бізнес-менеджер британського HMD Global, поділився з виданням своїми порадами про те, як захистити інформацію в тому випадку, якщо телефон був викрадений:

“Простий спосіб обійти блокування телефону – вийняти SIM-картку та вставити її в інший незаблокований телефон. Встановивши окреме блокування SIM-картки, ви можете заборонити доступ до свого облікового запису та даних, а також заборонити будь-кому дзвонити та надсилати текстові повідомлення на ваш Хоча точний метод залежить від телефону, в налаштуваннях безпеки має бути опція “налаштувати блокування SIM-карти” або щось подібне”, – порадив фахівець.