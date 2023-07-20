Експерти назвали хитрий трюк, здатний обдурити навіть найдосвідченіших туристів

Як не стати жертвою шахраїв, плануючи та бронюючи свою наступну поїздку, передає NewYorkPost.

Пік туристичного сезону та час відпусток – улюблений час шахраїв. Поки ви відпочиваєте, вони працюють не покладаючи рук. Особливо в Інтернеті.

Якщо традиційним злодіям потрібна ваша присутність, то кіберзлочинцям достатньо дістатися ваших персональних даних. Вони націлені на вас ще до польоту – коли ви плануєте та оплачуєте подорож.

Щоб не потрапити в їхню пастку, пропонуємо ознайомитися з порадами від експертів, які зроблять вашу подорож простішою та дешевшою. Запам’ятайте аферу, яку варто звернути увагу, розповідаємо, як вона працює і як захистити себе.

Як вона працює

Бажаючи заощадити на квитку, користувачі звертаються до популярних інтернет-пошуковиків. Знайшовши найкращу пропозицію на одному із сайтів, вони діляться своїми даними: номером телефону та платіжними реквізитами. Використовуючи цю інформацію, шахраї бронюють місце на борту, яке легко перевірити на сайті авіакомпанії. Але є одне: заброньований квиток не означає, що квиток викуплений. Так, ошуканий пасажир за день до польоту у спробі зареєструватися на рейс розуміє, що залишився без квитка та без грошей.

Як уникнути обману

По-перше, використовуйте мудрість, яка послужить вам хорошу службу в будь-якому сценарії: якщо угода надто хороша – тут щось не так.

Не платіть, доки не побачите номер підтвердження або номер електронного квитка. Решта може бути просто бронюванням, а не підтвердженим квитком.

Бронюйте безпосередньо з веб-сайту авіакомпанії, щоб убезпечити себе. Ціна може бути не найнижчою, зате ви можете отримати бали для пасажирів, що часто літають.

Якщо сумніваєтеся, зверніться безпосередньо до відділу обслуговування клієнтів авіакомпанії.

Не звертайтесь до сайтів бронювання туристичних агенцій. Переконайтеся, що квиток підтверджено, а не лише заброньовано.

Але навіть якщо з квитком на літак все гаразд, не варто розслаблятися в аеропорту.