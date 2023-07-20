Експерти назвали хитрий трюк, здатний обдурити навіть найдосвідченіших туристів

Як не стати жертвою шахраїв, плануючи та бронюючи свою наступну поїздку, передає NewYorkPost.
Пік туристичного сезону та час відпусток – улюблений час шахраїв. Поки ви відпочиваєте, вони працюють не покладаючи рук. Особливо в Інтернеті.
Якщо традиційним злодіям потрібна ваша присутність, то кіберзлочинцям достатньо дістатися ваших персональних даних. Вони націлені на вас ще до польоту – коли ви плануєте та оплачуєте подорож.
Щоб не потрапити в їхню пастку, пропонуємо ознайомитися з порадами від експертів, які зроблять вашу подорож простішою та дешевшою. Запам’ятайте аферу, яку варто звернути увагу, розповідаємо, як вона працює і як захистити себе.
Як вона працює
Бажаючи заощадити на квитку, користувачі звертаються до популярних інтернет-пошуковиків. Знайшовши найкращу пропозицію на одному із сайтів, вони діляться своїми даними: номером телефону та платіжними реквізитами. Використовуючи цю інформацію, шахраї бронюють місце на борту, яке легко перевірити на сайті авіакомпанії. Але є одне: заброньований квиток не означає, що квиток викуплений. Так, ошуканий пасажир за день до польоту у спробі зареєструватися на рейс розуміє, що залишився без квитка та без грошей.
Як уникнути обману
По-перше, використовуйте мудрість, яка послужить вам хорошу службу в будь-якому сценарії: якщо угода надто хороша – тут щось не так.
- Не платіть, доки не побачите номер підтвердження або номер електронного квитка. Решта може бути просто бронюванням, а не підтвердженим квитком.
- Бронюйте безпосередньо з веб-сайту авіакомпанії, щоб убезпечити себе. Ціна може бути не найнижчою, зате ви можете отримати бали для пасажирів, що часто літають.
- Якщо сумніваєтеся, зверніться безпосередньо до відділу обслуговування клієнтів авіакомпанії.
- Не звертайтесь до сайтів бронювання туристичних агенцій. Переконайтеся, що квиток підтверджено, а не лише заброньовано.
Але навіть якщо з квитком на літак все гаразд, не варто розслаблятися в аеропорту.