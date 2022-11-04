Експерт пояснила, як правильно вибрати місця в літаку

Фахівець із подорожей, на ім’я Джанель дала пораду щодо бронювання місць в авіалайнері, яка допоможе подорожувати з максимальним комфортом. Її слова цитує The Sun.

Експерт пояснила, що навіть якщо ви подорожуєте вдвох, бронювати сусідні місця не варто. Краще, на її думку, вибрати крісла біля вікна та у проходу.

Джанель зазначила, що у середині сидіти, як правило, ніхто не хоче. Відповідно, якщо в літаку буде неповне завантаження, то є великий шанс, що вам дістанеться цілий вільний ряд крісел.

Якщо ж всі місця в салоні авіалайнера все ж таки будуть зайняті, завжди є можливість помінятися з попутником і сісти поряд зі своєю другою половиною або другом.