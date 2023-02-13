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Чому ніколи не варто бронювати рейси, що вилітають після обіду: названі дві важливі причини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Німеччині запропонували оплачувати авіаквитки безпосередньо перед вильотом

Ніколи не варто бронювати рейси, що вилітають після обіду, – експерти авіагалузі пояснили британській газеті The Sun відразу кілька причин, чому цього не варто робити, особливо нервовим туристам.

Так, пілот Джеррі Джонсон насамперед зазначив, що тим туристам, хто боїться літати, обов’язково слід уникати польотів у другій половині дня, коли турбулентність зазвичай гірша, ніж вранці. Вдень польоти зазвичай більш «тряські» через іншу температуру повітря. Крім того, у другій половині дня більше шансів на грозу – додає експерт.

Друга причина в тому, що денні рейси затримуються набагато частіше, ніж ранкові. Про це заявив Гордон Сміт, головний редактор Airliner World, який розповів, чому радить усім літати на початку дня, щоб уникнути неприємних несподіванок.

«Пізні вильоти можуть здатися більш зручними, але вони також більш ризиковані», – запевнив він. Більшість літаків вкрай невелика — у лоукостерів так лише півгодини — ліміт часу між посадкою і зльотом, і досить зовсім малої непередбаченої затримки, щоб усе пішло не так.

«Чим пізніше рейс, тим більшою ймовірністю є ризик затримок», – підкреслив експерт. Його оцінку підтверджує і британська статистика — за їхньою оцінкою, рейси, що вилітають після 15:00, ймовірність бути затриманими вдвічі вищою. А найкращий час польотів за даними FlightRadar24, які оцінювали скасування рейсів минулого літа, в середньому перебуває між 11:00 та 12:00. Лише 0,75% рейсів, запланованих на це вікно, було затримано чи скасовано.

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