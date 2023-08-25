Чому не можна викладати у соцмережах фотографії посадкових квитків

За словами експерта з кібербезпеки, шахраї можуть отримати ваші цифрові дані навіть із невинної, як здавалося б, фотографії посадкового квитка.

“Часто люди думають, що одних цих даних недостатньо, щоб завдати якої-небудь шкоди, але зловмисники дивляться на цю інформацію в зовсім іншому світлі”, – пояснив Амір Тарігаті, генеральний директор американської компанії з кібербезпеки.

Хоча, На перший погляд, посадковий квиток не містить будь-якої важливої інформації, він може стати “воротами” до конфіденційних даних. “Зловмисники можуть дуже легко дізнатися дату вашого народження, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти тощо, і завдяки цьому потім вивудити більше інформації з загальнодоступних джерел”, – розповів Тарігат.

За його словами, подібну туристичну інформацію часто продають на чорному інтернет-ринку, що іноді може призвести навіть до доступу до банківських рахунків.

Стюардеса Бренда Орелусе, яка розповідає про свою роботу в TikTok, також застерегла своїх підписників від поширення туристичної інформації у соціальних мережах. Наприклад, вона радить під час подорожей не вказувати своє місце в постах, а також не публікувати у соціальних мережах фотографії посадкових квитків. Це пов’язано з тим, що даними можуть легко скористатися зловмисники.