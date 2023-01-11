Авіакомпанії почали відмовлятися від функції, що викликає конфлікти в літаку

Відмовитися від функції, що викликає конфлікти в літаку, а також суттєво заощадити на екіпіруванні та експлуатації літаків — таку мету переслідують авіакомпанії, які все частіше почали відмовлятися від крісел, що відкидаються, у своїх літаках. Щоправда, у пасажирів стає дедалі менше можливості почуватися комфортно під час польоту, але це вже витрати.

Як розповіли в CNN, найбільш популярними зараз у нових літаках стають сидіння у формі «ковша», з базово злегка відкинутою спинкою. Теоретично вони дають більше простору для ніг високих пасажирів, а також дозволяють вміщувати у літак більше людей. А ось конфліктів через відкинуті спинки з пасажирами, що сидять позаду, позбавляють.

Як прокоментував гендиректор компанії Recaro, німецького виробника крісел, які добре відомі в галузі і постачають авіакомпаніям сидіння як з нахилом, так і з фіксованим положенням, Марк Хіллер, все більше авіакомпаній воліють заповнювати свої літаки кріслами без спинки, що відкидається.

«Авіакомпанія може вибрати попередньо визначене положення кута нахилу спинки у процесі конфігурації сидіння. Це допомагає забезпечити більший комфорт за рахунок збільшення кута нахилу спинки, або виконати спеціальні схеми з конкретною кількістю пасажирів. Що також робить сидіння без нахилу привабливішими для авіакомпаній, так це те, що вони дешевші, оскільки вимагають набагато меншого обслуговування», – заявив він. Причина дешевизни — значно менша кількість рухомих частин, підвищена надійність та спрощене технічне обслуговування, а також мала вага та вартість у зв’язку з відсутністю будь-яких механізмів.