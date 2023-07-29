Поради туристам: 6 речей, які обов’язково потрібно взяти із собою у літню поїздку

З приходом літа в розпалі і сезон літніх автомобільних прогулянок. Будь то більш тривала сімейна відпустка або просто розслаблюючі вихідні на природі, підготовка до поїздки допоможе вам почуватися в машині як удома. Щоб літні поїздки були максимально безтурботними та приємними, варто перевірити, чи є в машині все необхідне для непередбачених ситуацій.

Ще до того, як починати упаковувати додаткове обладнання, слід перевірити, чи потребує транспортний засіб обслуговування перед поїздкою і чи є в машині все необхідне. За словами експерта, трикутник небезпеки, захисне взуття, вогнегасник та автомобільні документи – це те, що завжди має бути в машині, вирушаючи у подорож. Якщо ви виїжджаєте за кордон, переконайтеся, що ви вказані як користувач у паспорті транспортного засобу або що ви маєте письмовий дозвіл на використання транспортного засобу вами.

Перевірте автомобільну аптечку

Хоча аптечка завжди повинна бути в машині, варто її переглянути перед поїздкою. Переконайтеся в наявності достатньої кількості пластирів, бинтів, засобів дезінфікування та інших засобів першої допомоги.

Для триваліших поїздок завжди варто додати ліки першого застосування, такі як знеболювальні, а також препарати для травлення на випадок несподіваного харчового отруєння. Підготувавшись належним чином, ви можете бути впевнені, що у вас під рукою будуть усі необхідні кошти на випадок непередбачених проблем зі здоров’ям.

Питна вода

При тривалому сидінні організм потребує великої кількості рідини. Якщо ви вирушаєте, наприклад, до лісу чи іншої малонаселеної місцевості, знайти там питну воду може бути непросто. Будьте готові та тримайте в машині кілька пляшок питної води.

Ви також можете покласти в машину сумку, що охолоджує, щоб вода залишалася прохолодною в особливо спекотні літні дні. Переконайтеся, що всі пасажири мають постійний доступ до чистої води, щоб забезпечити їхній добробут та комфорт під час тривалих автомобільних поїздок.

Автомобільна зарядка

Якщо ви їдете в незнайоме місце, ви, ймовірно, захочете використовувати для цього додаток для телефону. Не завжди у всіх районах може бути хороше мобільне покриття, і щоб потрапити у потрібне місце, розумно завантажити офлайн-карту в картографічному додатку. Але щоб не підвести розумного друга, візьміть зарядний пристрій, за допомогою якого можна заряджати пристрої в машині.

Якщо ви берете з собою інші пристрої, крім телефону, переконайтеся, що у вас є зарядні пристрої. Таким чином, ви можете бути впевнені, що всі пристрої завжди заряджені та готові до використання. Акумулятор також є гарним помічником у подорожі, за допомогою якого можна повністю зарядити пристрої навіть за відсутності електрики в даний момент.

Подушка, ковдра та матрац

Більш тривалі подорожі також можуть означати сон у машині. Щоб не бути скутим під час сну, візьміть із собою подушку для шиї та, можливо, навіть ковдру, щоб відпочити у більш комфортних умовах. М’яка подушка може запобігти болю в шиї та спині. Маловідома хитрість – підкласти під руку під час водіння подушку, щоб рука не втомлювалася під час довгої їзди.

Якщо ви теж плануєте ночувати в машині, допоможе матрац, який можна покласти на заднє сидіння. Таким чином, ви можете створити для себе більш домашню обстановку і забезпечити кращу якість сну, щоб наступного дня вирушити в подорож на повну енергію.

Відро для сміття

При тривалому знаходженні в автомобілі все одно утворюються побутові відходи, які залишаються переважно розкиданими по автомобілю. Щоб почуватися комфортно в машині, підтримуйте порядок довкола себе. Для цього візьміть із собою щось, що можна використовувати як відро для сміття. Проста банка або чашка, яку можна висипати у великий сміттєвий бак на автобусній зупинці, також хороша для зберігання обгорток від цукерок, чеків та іншого сміття.

Одяг, що відповідає погоді

Влітку в спеку кондиціонер зазвичай включають на повну потужність, щоб у машині було прохолодніше. Насправді треба виходити з того, що температура в салоні може бути максимум на 2-3 градуси нижче за температуру зовнішнього повітря. За більшої різниці є ризик застудитися і навіть захворіти. Носіть тонкий одяг, у якому не буде спекотно.

Якщо у вашому автомобілі шкіряні сидіння можна підкласти під сидіння, наприклад, рушник або іншу тканину з натурального матеріалу, щоб не прилипати до сидіння. Так ви зможете насолоджуватися водінням навіть у сонячну та спекотну погоду.