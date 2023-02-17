10 незвичайних фактів про уніформу стюардес, які ви не знали

Уніформа бортпровідників дуже важлива для авіакомпаній, оскільки це обличчя та важлива частина їхнього бренду. Крім того, уніформа часто є привабливою і є бажаним елементом при виборі професії. У авіакомпаній існує безліч суворих рекомендацій, зокрема несподіваних.

Модельєри-дизайнери

Багато авіакомпаній наймають відомих модельєрів для створення власної уніформи. Вів’єн Вествуд розробила культову уніформу Virgin Atlantic, а British Airways нещодавно випустила свою нову уніформу, створену Озвальдом Боатенгом. Дизайнерам подобається працювати з авіакомпаніями і створювати індивідуальний образ, який виділятиме їх протягом довгих років.

Тестування

Уніформа у новому дизайні має бути ретельно протестована протягом кількох місяців, перш ніж буде ухвалено рішення запустити її у виробництво. Бортпровідник багато рухається, тому костюм має бути міцним і водночас еластичним. Його має бути зручно носити в будь-яких кліматичних умовах, оскільки співробітники авіакомпаній часто опиняються у різних точках світу та постійно подорожують.

Каблуки

Більшість авіакомпаній дотримуються суворих правил щодо висоти підборів. Оскільки це частина уніформи, все взуття має виглядати дуже схожим. Що стосується жіночого взуття, параметри в більшості випадків такі: “наземні” туфлі можуть мати каблук від 4 до 5 сантиметрів, а взуття для польоту має бути майже плоским, з каблуком не більше 1 сантиметра.

Прикраси

Використання ювелірних виробів дуже обмежене. Частково з міркувань безпеки, але здебільшого через зовнішній вигляд. Авіакомпанії зазвичай дозволяють носити лише один комплект сережок. А ось пірсинг на відкритих частинах тіла суворо заборонено, хоча деякі перевізники останні місяці роблять послаблення у цьому питанні. Не допускаються браслети та ланцюжки на шиї, оскільки вони можуть зачепитися, наприклад, при відчиненні дверей. Зазвичай дозволяється використовувати лише одне кільце.

Краватки та хустки

Краватка або шийна хустка часто є частиною уніформи. З міркувань безпеки вони легко знімаються – мають еластичні застібки, застібаються на кліпси чи липучки. Це робиться для того, щоб, якщо бешкетник спробує потягнути за краватку, він просто зісковзне, не завдавши шкоди члену екіпажу.

Примірка

Уніформа бортпровідників підбирається індивідуально кожної людини протягом періоду навчання. Це дозволяє досягти, щоб костюм сидів ідеально. Уніформа не замінюється, якщо член екіпажу набирає або втрачає вагу і має прослужити кілька років.

Головні убори

У авіакомпаній є дуже конкретні рекомендації щодо правил носіння головних уборів. Це може бути щось на зразок: “пілотка повинна розташовуватися на 5 сантиметрів вище за праву брову в найвищій точці”.

Губна помада

З косметикою, знову ж таки, існують особливі правила, а кольори стандартизовані. Деякі авіакомпанії навіть вказують бренд і точний номер кольору, який повинна використовувати стюардеса.

Манікюр

Колірна гама лаку для нігтів також обмежена, і часто допускається лише червоний або французький манікюр. Деякі авіакомпанії тепер дозволяють представникам усіх статей користуватися косметикою та фарбувати нігті відповідно до змін, що відбулися за останні роки.

Годинник

Стиль годинника має бути дуже класичним і стриманим. Годинник – абсолютна необхідність, кожен член екіпажу повинен їх носити на роботі. Насамперед для фіксації часу за будь-якого інциденту, який може статися на борту, а також під час надання першої допомоги або при складанні звіту.