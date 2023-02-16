Землетруси в Туреччині: чи опиниться під загрозою літній туристичний сезон

Знайти “довгострокове реалістичне вирішення” проблеми з біженцями із зони лиха, яким зараз надано проживання у готелях на курортах Туреччини, закликали готельєри країни. В іншому випадку літній туристичний сезон буде поставлено під загрозу зриву.

На даний момент, як заявили турецьким ЗМІ готелі, величезна кількість турецьких готелів добровільно та безкоштовно відчинили свої двері для постраждалих від землетрусу.

“Однак готельєри вже наголошують: усі розуміють ситуацію — мільйони людей залишилися без даху над головою, допомога була необхідна терміново, тому готелі й надали свої номери постраждалим. Але попереду літній туристичний сезон, і якщо біженцям не надати іншого притулку над головою, то селити туристів також буде нікуди”, – зазначає видання.

При цьому готельєри наголошують, що виставляти на вулицю постраждалих від стихійного лиха ніхто, звісно, не планує.

“Але готелі — це теж бізнес. Ми закликаємо урядовців усвідомити той факт, що проблема не може бути вирішена лише емоціями та особистими зусиллями. Справи милосердя мають поєднуватися з реальністю”, – наводить заяву представників туристичного бізнесу Tourprom.

Згідно з представленим бізнесменами планом, Міністерству культури і туризму та Міністерству фінансів і казначейства слід провести переговори з готелями та “виробити рішення на реальній основі”.

“Наприклад, якщо 10-15 відсотків потужностей кожного готелю буде зарезервовано для постраждалих від землетрусу, а витрати покриватимуться державною адміністрацією, це буде реалістичним рішенням. У той час як державна адміністрація виконує свої обов’язки, готелі також надають цю послугу, жертвуючи своєю допомогою постраждалим. від землетрусу зі свого операційного прибутку”, – пояснили готельєри.

Видання також зазначає, що питанням, чи відбудеться літній сезон у Туреччині, вже почав ставитись і європейський ринок. Стверджується, що п’ять днів тому експерти європейських новинних агентств уже підрахували та представили публіці, що десятки тисяч постраждалих у готелі вже переселені, а їх кількість може ще зрости, коли до біженців із зони стихійного лиха додадуться ті, хто зараз живе у тимчасових наметових таборах у зруйновані міста.

У публікації також наводиться заява агентства Reuters, згідно з якою із зони землетрусу вивезено понад 28 тисяч осіб – “їх планують розмістити в готелях на таких курортах, як Анталья, Аланья, Мармаріс, Фетхіє, Бодрум, а також Ізмір та Каппадокія”.