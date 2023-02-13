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Готелі Анталії закривають для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Готелі Анталії закривають для туристів

Продовжується рятувальна операція, до якої підключилися фахівці з інших країн, що вилетіли на допомогу. Ситуація ускладнюється поганою погодою – снігом та мінусовою температурою, яка з кожною годиною залишає все менше шансів знайти під завалами тих, хто вижив.

Ті, хто залишився без даху над головою, часто змушені ночувати просто неба в холод – для них привозять теплі ковдри, намети, їжу та питво. По всій країні люди здають кров для тих, хто вижив, і надсилають гуманітарну допомогу.

Влада вирішила тимчасово перевезти постраждалих до готелів у безпечні регіони країни, зокрема в курортну Анталію. Багато готелів спеціально відкриваються для прийому людей з тих регіонів, де трясе.

Як розповіли журналістам готельєри, невідомо, скільки люди пробудуть у готелях, але поки вони там, у більшість із них відпочиваючих не заселятимуть.

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