На турецькому курорті Кушадаси стався землетрус

У турецькій провінції Ізмір поруч із популярним у туристів курортом Кушадаси в неділю стався не надто сильний землетрус магнітудою 3.9.

За інформацією Управління з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD), сейсмодія була зафіксована близько 20:09, його вогнище знаходилося в Егейському морі на глибині 7.7 км.

Про можливі жертви чи руйнування не повідомлялося.

Нагадаємо, у п’ятницю в Туреччині стався ще один землетрус — лише за 100 км від Стамбула, в провінції Бурса. Його потужність становила 4.1 бала.