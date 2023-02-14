У Туреччині повністю знесуть місто, зруйноване землетрусом

Як передає телеканал NTV, влада Туреччини вирішила знести місто Нурдаги в турецькій провінції Газіантеп, що сильно постраждала внаслідок землетрусу.

На думку губернатора регіону, місто простіше знести, ніж відновити: «Усі завали прибираємо, місто повністю зносимо на 100%. Ми знайшли під завалами одного лише будинки 150 загиблих. Місто буде збудовано заново».

Уточнюється, що Нурдаги увійшов до складу імперії Османа в XVI столітті. До землетрусу 6 лютого 2023 року в ньому проживало не менше 40 000 осіб.