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У Туреччині повністю знесуть місто, зруйноване землетрусом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині повністю знесуть місто Нурдаги, зруйноване землетрусом

Як передає телеканал NTV, влада Туреччини вирішила знести місто Нурдаги в турецькій провінції Газіантеп, що сильно постраждала внаслідок землетрусу.

На думку губернатора регіону, місто простіше знести, ніж відновити: «Усі завали прибираємо, місто повністю зносимо на 100%. Ми знайшли під завалами одного лише будинки 150 загиблих. Місто буде збудовано заново».

Уточнюється, що Нурдаги увійшов до складу імперії Османа в XVI столітті. До землетрусу 6 лютого 2023 року в ньому проживало не менше 40 000 осіб.

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