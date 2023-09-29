“Ми не дозволимо Airbnb завдати шкоди туризму в Анталії”, – з такою заявою виступив губернатор Анталії Хулусі Шахін, який був присутній на зустрічі, організованій Akdeniz Touristic Hoteliers and Operations (AKTOB) у готелі в Белеку з нагоди Всесвітнього дня туризму.

Судячи з усього, влада Анталії знайшли нову ціль для переслідування. І цілком ймовірно, жертвами виявляться і українські власники, які здають нерухомість в Анталії.

Як повідомляє Turizmajansi, саме Airbnb представники туристичної індустрії назвали причиною неповної заповнюваності в готелях. І висловився з цього приводу губернатор Шахін дуже недвозначно: «Наш начальник поліції, начальник жандармерії та головний прокурор перебувають тут. І повірте мені, всі вони на нашому боці. Ми ставимо своїм головним пріоритетом забезпечення того, щоб туризм Анталії не постраждав, незважаючи на всі наші дії. І ми розглядаємо все, що може завдати шкоди туризму як першочергову мету для переслідування. Airbnb також входить до цієї сфери», – заявив він.