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ТУРЕЧЧИНА

Вибух на хімічному заводі в Туреччині, є загиблі

Гліб Парфененко
Вибух на хімічному заводі в Туреччині, є загиблі

Одна людина загинула і шість отримали поранення в результаті вибуху на хімічному заводі в місті Бурса (північний захід Туреччини), повідомило турецьке державне телебачення TRT-Haber.

Причина вибуху поки не відома. У район були направлені машини швидкої допомоги, пожежні і команди AFAD (Управління по ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій). На місце події губернатор вали Бурси Якуп Джан Болат.

Він повідомив, що в результаті вибуху загинув один працівник, а ще три працівника і три людини, які працювали на сусідній текстильній фабриці, отримали поранення (їх поранило вибитими вибухом вікнами). Губернатор повідомив, що стан шести поранених, які були госпіталізовані, стабільний. Він додав, що в цілому 21 людина постраждала від газу в результаті пожежі після вибуху.

За даним фактом було розпочато розслідування.

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