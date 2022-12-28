В аеропорту Стамбула припинено всі польоти через вибух

Як повідомляє телеканал TRT, в аеропорту ім. Сабіхі Гьокчен у Стамбулі призупинено польоти через вибух на розташованому поруч із ним газопроводі.

Відомо, що вибух стався на газопроводі у районі Тузла під час проведення технічних робіт. Наслідки інциденту не загрожують аеропорту, проте влада вирішила перестрахуватися і з метою забезпечення тимчасово закрила аеропорт в азіатській частині Стамбула.

Всі рейси перенаправлені до Міжнародного аеропорту Стамбула, розташованого в європейській частині міста.