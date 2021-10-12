Взрыв на химическом заводе в Турции, есть погибшие

Один человек погиб и шесть получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в городе Бурса (северо-запад Турции), сообщило турецкое государственное телевидение TRT-Haber.

Причина взрыва пока не известна. В район были направлены машины скорой помощи, пожарные и команды AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций). На место происшествия губернатор валы Бурсы Якуп Джан Болат.

Он сообщил, что в результате взрыва погиб один работник, а еще три работника и три человека, которые работали на соседней текстильной фабрике, получили ранения (их ранило выбитыми взрывом окнами). Губернатор сообщил, что состояние шести раненых, которые были госпитализированы, стабильное. Он добавил, что в общей сложности 21 человек пострадал от газа в результате пожара после взрыва.

По данному факту было начато расследование.