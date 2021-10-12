ГлавнаяТУРЦИЯВзрыв на химическом заводе в Турции, есть погибшие
ТУРЦИЯ

Взрыв на химическом заводе в Турции, есть погибшие

Глеб Парфененко
Взрыв на химическом заводе в Турции, есть погибшие

Один человек погиб и шесть получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в городе Бурса (северо-запад Турции), сообщило турецкое государственное телевидение TRT-Haber.

Причина взрыва пока не известна. В район были направлены машины скорой помощи, пожарные и команды AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций). На место происшествия губернатор валы Бурсы Якуп Джан Болат.

Он сообщил, что в результате взрыва погиб один работник, а еще три работника и три человека, которые работали на соседней текстильной фабрике, получили ранения (их ранило выбитыми взрывом окнами). Губернатор сообщил, что состояние шести раненых, которые были госпитализированы, стабильное. Он добавил, что в общей сложности 21 человек пострадал от газа в результате пожара после взрыва.

По данному факту было начато расследование.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International