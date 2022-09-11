У Новій Зеландії, кит перекинув човен з туристами – всі загинули

Внаслідок перекидання човна в Гуз-Бей неподалік міста Кайкоура в Новій Зеландії загинули п’ятеро людей, ще шестеро постраждали. За попередньою інформацією, інцидент стався через кита. Про це повідомляє британська газета The Guardian, посилаючись на правоохоронні органи.

Як зазначає видання, рано-вранці 11 вересня одинадцять людей пливли на 8,5-метровому човні. Якогось моменту судно, на якому перебували жінки старше 50 років, перекинулося, через що люди опинилися у воді.

Імовірно, човен перекинувся через зіткнення з китом, проте точних даних поки немає. Повідомляється, що у цьому регіоні водяться кашалоти, а також горбаті кити.