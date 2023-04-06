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ТуреччинаТуризм

В Анталії температура води в морі та повітря стали однаковими

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Анталії оголошено про продовження літнього сезону

Температура води в морі та повітря в Анталії стали однаковими, зрівнявшись на позначці 18 градусів. Про це повідомляє головне метеобюро Туреччини.

Поки по всій країні йдуть дощі, на пляжах турецької туристичної столиці вже спостерігається приплив загоряючих, і перші туристи ризикують заходити в море.

Як пишуть у турецьких ЗМІ, в Анталії переважає спекотна погода та мінлива хмарність, і на пляжах вже з’явилися перші туристи. «Точкою тяжіння» став у тому числі міський пляж Коньяалти, де багато іноземних туристів і місцевих жителів вже скористалися спекотною погодою, і найсміливіші купалися в морі.

«Температура підвищилася, море почало прогріватися. Анталія прекрасна, і мені дуже подобається море», – заявляють перші туристи.

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