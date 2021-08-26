Велика частина турецьких готелів може зачинитися через брак туристів

Турецький туристичний сектор розраховує, що Великобританія виключить Туреччину з червоного списку COVID-19, що допоможе їй оговтатися від пандемії, серії пожеж і визнання Німеччиною Туреччини країною з високим ризиком. Хоча туризм в Туреччині значно виріс з минулого року, а кількість іноземних туристів, які прибули в липні, збільшилася в чотири рази до 4,36 мільйона, воно все ще значно нижче докандеміческого рівня.

Багато готелів в південному регіоні Егейського моря, які в значній мірі залежать від британських туристів, можуть закритися до кінця серпня, якщо Великобританія не виключить Туреччину з червоного списку, заявляють представники туристичного агентства. Турецька економіка багато в чому залежить від надходжень в іноземній валюті від туристів з Росії, Німеччини і Великобританії. У той час як на російському ринку справи йдуть добре, класифікація Німеччини в цьому місяці Туреччини як країни з високим рівнем ризику завдала шкоди галузі.

Каан Кавалоглу, глава Limak Tourism Group, що володіє чотирма готелями на південному курорті Анталії, сказав, що продажі туристичних пакетів для німецьких туристів сповільнилися. – Ми не спостерігаємо скасування існуючих бронювань, але нові замовлення сповільнилися. Ми сподіваємося, що це рішення зміниться найближчим часом, – сказав Кавалоглу.

Улкай Атмака, глава Асоціації професійних менеджерів готелів Туреччини, сказав, що в зв’язку зі скороченням кількості бронювань в Німеччині і закриттям скандинавського ринку сектор сподівається на Великобританію, яка в 2019 році прийняла більше 2,5 мільйонів гостей.

«Ми очікуємо відкриття ринку Великобританії на цьому тижні, – сказав Атмака. – Ми очікуємо величезного попиту з боку Великобританії, коли ринок відкриється».

«Готелі Мармаріса, популярного туристичного напрямку, який постраждав від лісових пожеж в цьому місяці, в п’ятницю зустрілися з представниками турецьких банків, щоб обговорити реструктуризацію кредиту», – сказав Бюлент Бюльбюльогли, президент Асоціації готельєрів Південного Егейського моря.

За його словами, багато готелів можуть не виплатити свої кредити до 2023 року. Дані турецького банківського регулятора BDDK показують, що до кінця червня загальний обсяг готельних кредитів склав приблизно 116 мільярдів лір (13,7 мільярдів доларів), а непрацюючих кредитів – 4,2 мільярда лір. Бюльбуоглу сказав, що сектор чекав відкриття британського ринку «в крайньому випадку», додавши, що в іншому випадку – 70%. Готелі Мармаріса закриються до кінця серпня.