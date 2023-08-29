У Туреччині закликали готуватися до потужного землетрусу

Влада Туреччини закликала мобілізувати всі сили туризму перед сильним землетрусом у Стамбулі — культурній столиці країни та популярному напрямку у туристів. Готовність до катастрофи – на першому плані. Чиновники та вчені обговорюють стратегії захисту та відновлення, коли до міста прийде руйнівна стихія.

Незважаючи на численні статті про потенційні землетруси та руйнування в Стамбулі, офіційна реакція та плани щодо запобігання катастрофічним наслідкам поки що залишаються на рівні розмов. При цьому експерти-сейсмологи закликають терміново вживати серйозних заходів.

Попередні потужні землетруси, такі як розлом Мармара 17 серпня 1999 року, що стався в Ізміті, що за 90 км від Стамбула, і розлом Східної Анатолії у 2023 році, принесли руйнування та горе у 17 містах та провінціях. Однак точні цифри про жертви та руйнування залишалися під завісою таємниці, можливо, для зниження суспільного страху.

У цьому контексті, як повідомив турецький портал Turizm Guncel, імениті турецькі та німецькі вчені та експерти впевнено заявляють про майбутній землетрус у Стамбулі, різняться лише дати. Але їхні попередження не завжди чують владу. «Коли туристичний сектор грає у гру «трьох мавп», увага до реальних загроз стоїть на другому плані. У цій ситуації потрібні негайні заходи», — йшлося у повідомленні, так як терміни підготовки до страшного землетрусу підтискають.

Експерти запропонували запозичити досвід лютневого землетрусу в країні та перенести його на Стамбул: провести аналіз міцності будівель та розрахунок ліній розломів тощо. Яскравим прикладом того, як це має бути, є будівля філії Палати інженерів-будівельників у Кахраманмараші (ТММОБ), зазначили сейсмологи.

Плани на майбутнє

Підготовка до землетрусу повинна включати оцінку міцності будівель, підтримку відкритості транспортних маршрутів і створення планів відновлення для постраждалих районів. Ефективний план також повинен включати участь висококваліфікованих архітекторів і інженерів, а також геологів і містобудівників. Розробка цього плану має розпочатися якнайшвидше, щоб мінімізувати втрати, упевнені фахівці.

Місто майбутнього

Важливо врахувати особливості Стамбула та його міської структури при створенні запобіжних заходів. Для запобігання катастрофічним наслідкам необхідне впровадження технічних інновацій та регулярна перевірка міцності будівель. Робота над цими заходами має розпочатися негайно, оскільки землетрус у Стамбулі очікується дуже потужний та смертоносний.

Важливим аспектом підготовки до землетрусу є створення моделей підтримки для людей, які евакуюються з небезпечних зон. Ця підтримка повинна включати можливість продовження трудової діяльності та забезпечення соціальних та економічних умов для життя. Скориставшись цією можливістю, можна створити нові економічні моделі та засоби зміцнення міста, стверджували експерти.

Шлях до безпеки

Співпраця всіх зацікавлених сторін, у тому числі професіоналів у сфері туризму, має вирішальне значення. Перевірка міцності готелів і будинків, знесення пронизаних будівель і створення тимчасових безпечних зон для гостей – це лише кілька заходів, які можна вжити. «Важливо діяти з огляду на те, що кожна хвилина має величезне значення, і час для підготовки до землетрусу – саме зараз. Зараз час діяти, а не говорити», – наголосив автор матеріалу. Перелічені превентивні заходи — величезний крок до збереження великої кількості місцевих і величезної кількості туристів, які щодня відвідують Стамбул.

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“Великий землетрус у Стамбулі відбувається раз на 500 років і час майже минув”, – таку відповідь дав турецький геофізик на питання, коли в Стамбулі є ризик великого землетрусу. Нагадаємо, що найбільше – і за сумісництвом одне з найпопулярніших у туристів – місто Туреччини знаходиться в зоні сейсмічного ризику і прогнози місцевих експертів-сейсмологів невтішні. «Після останнього землетрусу прогнозували, що наступного можна очікувати за тридцять років. З них понад 20 уже пройшло — і ми все ближче», — запевнили експерти.