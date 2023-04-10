Через можливий землетрус у Стамбулі іноземці та турки біжать в один район, і це не Анталія

Чутки про можливий землетрус у Стамбулі призвели до різкого відтоку населення із «культурної столиці» Туреччини. При цьому, як повідомляють турецькі ЗМІ, і турки, і іноземці біжать з колишнього Константинополя в курортні райони, але не в Анталію, яка також вважається небезпечною в плані підземних поштовхів. Найбільшим попитом став користуватися курорт Бодрум у провінції Мугла, який вважають найвіддаленішим від лінії сейсмічного розлому.

Як заявив Нізаметтіна Аша, президент Стамбульської палати ріелторів, Мугла стала тією провінцією, куди нині надходить найбільше іммігрантів зі Стамбула. Причому цей регіон перебуває у центрі уваги як мешканців Стамбула, а й громадян іноземців. У результаті ціни зросли, а обсяги вільної нерухомості наближаються до нуля.

Принаймні, Серкан Зекі Озтункай, генеральний секретар Асоціації консультантів з нерухомості Бодрума, який підкреслив, що Бодрум заповнений повністю всі літні місяці, але цього року попит набагато вищий, він сказав: «Раніше іноземці віддавали перевагу регіону Аланья-Анталія. Але тепер вони почали приїжджати до Бодруму. У результаті ми бачимо, з одного боку, підвищений інтерес з боку тих, хто рятується втечею від можливого землетрусу в Стамбулі, з іншого боку, реальних біженців зі сходу. У результаті населення збільшиться до 1,5-2 мільйонів”, – заявив він. Він також додав, що активно зростає попит на річну оренду, а пропозиція в цій галузі невелика, оскільки власники віддають перевагу сезонним орендарям. При цьому він додав, що «діапазон цін дуже мінливий і може сягати від 150 тисяч до 5-6 мільйонів лір».

Його підтримав і Зія Еркан, президент Професійної палати консультантів з нерухомості Мугли, він заявив, що за високого попиту продажів не так багато через високу ціну. «Багато хто хоче орендувати будинок, але пропозицій немає, а ціни на наявні — астрономічні. Наразі у Мугле існує величезний брак орендних будинків», – зазначив він.

Втім, це не єдина проблема — як наголосив пан Озтункай, населення Бодруму збільшиться до 1,5-2 мільйонів людей із приходом сезону — і це є загроза для інфраструктури курорту. «У нас уже серйозні проблеми з інфраструктурою — і вони тільки посиляться. Вода та дороги будуть проблемою», – заявив він.