Всі розділи
ГоловнаТуреччинаКожен четвертий - росіянин: у Туреччині зафіксували масову міграцію росіян
ТуреччинаТуризм

Кожен четвертий – росіянин: у Туреччині зафіксували масову міграцію росіян

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині зафіксували масову міграцію росіян

Масову міграцію росіян зафіксували у Туреччині. Як повідомляють турецькі ЗМІ, за статистикою міжнародної міграції Турецького статистичного інституту (TUIK) за 2022 рік, Росія посіла перше місце за кількістю людей, які в’їхали до країни. На її частку припала приблизно чверть переїхали до країни.

При цьому загалом міграція до Туреччини принаймні офіційна — спала — вона менша на 33.2%, ніж минулого року. При цьому перше місце з тих, хто в’їхав, посіли росіяни — на їхню частку припало 25% усіх мігрантів.

Загалом до Туреччини переїхало 99 тисяч 786 громадян Росії, утричі більше, ніж у 2021 році. На другому місці Україна з 8,1%, Іран із 6,5%, Афганістан із 5,4% та Ірак із 4,8%.

При цьому в середньому до Туреччини в’їжджали молоді люди віком 25-29 років (воно і не дивно ред.)— до цієї вікової групи належать 12,2% громадян з усіх країн. Притягує мігрантів переважно Стамбул — туди попрямували 35,4%. Також серед міст мігрантами затребувані Анталія, Анкара, Бурса та Мерсін.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Турецький експерт: через мігрантів Анталія надується як повітряна куля і ось-ось лусне

Туреччина
«Анталія надується як повітряна куля і ось-ось лусне», -...

Німеччина названа найгіршим місцем для проживання емігрантів: названий сумний букет причин

Німеччина
Найгіршим місцем для проживання емігрантів та релокантів визнано Німеччину....

Італія отримала понад 77 000 заяв про надання притулку у 2022 році

Італія
Минулого року влада Італії зареєструвала понад 77 000 заяв...

Емігранти в Анталії завалили владу скаргами та заявками

Туреччина
80'242 заяв торік надійшло до відділу «Народної служби підтримки»,...

Два тіла були виявлені в шасі літака після 5-годинного рейсу до Колумбії

Колумбія
Тіла двох чоловіків були виявлені в шасі літака Airbus...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму