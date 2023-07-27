Кожен четвертий – росіянин: у Туреччині зафіксували масову міграцію росіян

Масову міграцію росіян зафіксували у Туреччині. Як повідомляють турецькі ЗМІ, за статистикою міжнародної міграції Турецького статистичного інституту (TUIK) за 2022 рік, Росія посіла перше місце за кількістю людей, які в’їхали до країни. На її частку припала приблизно чверть переїхали до країни.

При цьому загалом міграція до Туреччини принаймні офіційна — спала — вона менша на 33.2%, ніж минулого року. При цьому перше місце з тих, хто в’їхав, посіли росіяни — на їхню частку припало 25% усіх мігрантів.

Загалом до Туреччини переїхало 99 тисяч 786 громадян Росії, утричі більше, ніж у 2021 році. На другому місці Україна з 8,1%, Іран із 6,5%, Афганістан із 5,4% та Ірак із 4,8%.

При цьому в середньому до Туреччини в’їжджали молоді люди віком 25-29 років (воно і не дивно ред.)— до цієї вікової групи належать 12,2% громадян з усіх країн. Притягує мігрантів переважно Стамбул — туди попрямували 35,4%. Також серед міст мігрантами затребувані Анталія, Анкара, Бурса та Мерсін.