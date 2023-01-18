Емігранти в Анталії завалили владу скаргами та заявками

80’242 заяв торік надійшло до відділу «Народної служби підтримки», який обслуговує муніципалітет у районі Коньяалти Анталії, тобто, у середньому 219 заяв на день без урахування вихідних та свят. Чому так багато, пояснила турецька газета Akdeniz Telgraf із посиланням на Інформаційне агентство Demirören (DHA).

Коньяалти – це район із населенням близько 200 тис. осіб, 25% жителів якого становлять іноземці, при цьому більшість – українці та росіяни. Останнім часом спостерігається інтенсивне зростання, на думку експертів, пов’язати яке логічно із війною в Україні та оголошеною мобілізацією в РФ. Для швидкої допомоги у вирішенні різних ситуацій влада курортного міста створила спеціальну «Народну службу підтримки», куди емігранти могли звернутися зі скаргами. Незабаром відомство виявилося завалено зверненнями, оскільки потік із охочих переїхати до курортного району лише збільшувався і у багатьох виникли проблеми, які потребують сторонньої допомоги.

Коньяалти, один із центральних районів Анталії з населенням близько 200 тис. осіб, відрізняється тим, що 1 із 4 його мешканців складають іноземці. Фахівці зазначили, що торік значно збільшилася кількість звернень до відомства за допомогою соціальних мереж, телефонних дзвінків чи очних зустрічей у муніципальній установі. Так, із 80’242 заявок, поданих у підрозділ минулого року, від емігрантів надійшло близько 15’000 звернень. Серед скарг — необхідність розібратися з шумом від ворон, допомогти бездомним тваринам, які потребують догляду і навіть знайти коня, що зник. Проте найпопулярнішим запитом стало бажання записатися на курси турецької.