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Німеччина названа найгіршим місцем для проживання емігрантів: названий сумний букет причин

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Найгіршим місцем для проживання емігрантів та релокантів визнано Німеччину. Згідно з новим дослідженням команди InterNations, на це є цілий сумний букет причин.

У рамках дослідження експерти опитали переселенців оцінити країну проживання за низкою критеріїв, зокрема, наскільки легко їм було влаштуватися. За словами тих, хто емігрував до Німеччини, адміністративні процеси там зайняли «вічність». У ході опитування емігрантів були поставлені питання про такі ключові фактори:

  1. Легкість пошуку житла на новому місці
  2. Проблеми з бюрократією
  3. Мовний бар’єр

У ході опитування Німеччина спускалася все нижче в рейтингу кращих напрямків для переселенців, поки не опинилася в нижній частині, т.к. багато емігрантів відчули на собі проблеми з облаштуванням там. Наприклад, майже кожен шостий з опитаних зазначив, що житло в цій країні Євросоюзу було непросто знайти, тоді як більше половини заявили, що його в принципі важко собі дозволити. «Може знадобитися до трьох місяців, щоб знайти навіть тимчасове житло», — поскаржився один із опитаних.

Андреас Маттнер, президент Федерації нерухомості Німеччини, заявив, що країна переживає гостру житлову кризу і стикається з «дуже тяжким пробудженням». Статистика така, що у 2024 році 1.4 млн людей потенційно шукатимуть квартиру в цій країні, але не зможуть її знайти. У зв’язку з неприємним прогнозом, німецький уряд закликав чиновників зосередитися на будівництві житла.

У європейській державі дуже високий відсоток орендарів, і лише 50 відсотків німців володіють власним будинком, тому ринок оренди нерухомості може бути конкурентоспроможним, особливо у великих містах країни. Для подання заявки на оренду житла в країні переселенцям потрібно надати підтвердження свого доходу та кредитний звіт.

Німеччина також опустилася в рейтингу через мовний бар’єр: майже половина опитаних емігрантів заявили, що там важко жити, не говорячи німецькою. Більше половини з них вважають, що це важка мова для вивчення.

Тим не менш, німецька не є однією з найскладніших мов для вивчення. Наприклад, з Інституту дипломатичної служби США передбачило, що більшості людей потрібно близько 750 годин, щоб навчатися.

Хоча він складніший, ніж іспанська, італійська чи французька, але набагато легше піддається вивченню, ніж, наприклад, арабська, на освоєння яких, як вважається, йде понад 1 тис. годин..

Емігрантам може бути дуже складно досягти успіху в Німеччині, не розмовляючи німецькою. Хоча багато жителів у великих містах країни володіють англійською мовою, слід мати на увазі, що поза центральними районами він зустрічається набагато рідше.

Ще одна сумна причина, через яку переселенці, посварили країну, полягає у зайвій бюрократії. Більше половини опитаних зіткнулися з труднощами під час спілкування з місцевою владою. «Я справді ненавиджу німецьку бюрократію. Особливо той факт, що нічого не оцифровується! Потрібна вічність, щоб зв’язатися з будь-якою з місцевих урядових установ, щоб обговорити посвідку на проживання тощо», — поскаржився емігрант із Польщі. Багато важливих документів у Німеччині обробляються на папері, а чи не в цифровому вигляді, що може уповільнити процес легалізації в країні. Емігрантам потрібно бути терплячими, якщо вони переїжджають до цієї країни ЄС, і за необхідності звернутися за допомогою до спеціальних контор або резидента країни.

Отже, десятка найгірших країн для проживання як емігранта, згідно з дослідженням, виглядає наступним чином:

  1. Німеччина
  2. Японія
  3. Китай
  4. Кувейт
  5. Італія
  6. Греція
  7. В’єтнам
  8. Чехія
  9. Франція
  10. Мальта

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