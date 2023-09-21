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ЄС вимагає від Польщі прояснити ситуацію з продажем віз нелегальним мігрантам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ЄС вимагає від Польщі прояснити ситуацію з продажем віз нелегальним мігрантам

Єврокомісія звернулася до влади Польщі з вимогою роз’яснити ситуацію з продажем тисяч шенгенських віз, якими нелегальні мігранти потрапляли до Німеччини.

За словами представника ЄК Анітти Хіппер, звинувачення у шахрайстві та корупції «дуже насторожують і порушують питання, у тому числі пов’язані з дотриманням європейського законодавства. Тому ми просимо Польщу надати роз’яснення».

На надання роз’яснень ЄК дала Варшаві два тижні.

Нагадаємо, скандал вибухнув минулого тижня, коли стало відомо, що МЗС Польщі залучено до схеми нелегальної видачі віз громадянам країн Середнього Сходу та Африки за хабарі.

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