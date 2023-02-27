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Італія отримала понад 77 000 заяв про надання притулку у 2022 році

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Минулого року влада Італії зареєструвала понад 77 000 заяв про надання притулку, що значно менше, ніж в інших країнах, таких як Німеччина, Іспанія та Франція. До таких висновків дійшла річна доповідь Італійської ради у справах біженців (CIR) за минулий рік, у якій сказано, що через конфлікт в Україні до Італії загалом прибуло 173 598 біженців, повідомляє SchengenVisaInfo.com. «2022 рік був особливо складним для заяв про надання притулку в Італії та Європі: конфлікт в Україні спричинив майже вісім мільйонів біженців, і він змусив 173 589 людей шукати притулку в Італії (дані Міністерства внутрішніх справ станом на 31 грудня 2022 року). )

Минулого року влада Італії зареєструвала понад 77 000 заяв про надання притулку, що значно менше, ніж в інших країнах, таких як Німеччина, Іспанія та Франція.

До таких висновків дійшла річна доповідь Італійської ради у справах біженців (CIR) за минулий рік, у якій сказано, що через війну в Україні до Італії загалом прибуло 173 598 біженців.

«2022 рік був особливо складним для заяв про надання притулку в Італії та Європі: війна в Україні спричинила до майже 8 мільйонів біженців, і вона змусила 173 589 людей шукати притулку в Італії (дані Міністерства внутрішніх справ станом на 31 грудня 2022 року)”, – йдеться у звіті.

У звіті також було зазначено, що такий сценарій вимагає постійної прихильності та дій для захисту та інтеграції біженців.

У річному звіті Італійської ради у справах біженців за минулий рік зазначено, що заявки на надання притулку в Італії становили понад третину тих, що були зареєстровані в Німеччині у 2022 році, протягом якого країна прийняла 217 735 заявок, поданих на міжнародний захист.

Органи влади Франції (137 505) та Іспанії (116 140) також зареєстрували більшу кількість заявок на надання притулку у 2022 році, оскільки загальна кількість заявок на надання притулку становила трохи більше однієї третини, ніж у Німеччині, Франції та Іспанії, або 35 відсотків 56 відсотків і 66 відсотків.

«Що стосується італійської системи надання притулку, розглянутих запитів було 52 625: 53 відсотки було відхилено (27 385), 12 відсотків (6 161) отримали статус біженця, 13 відсотків отримали додатковий захист (6 770) і 21 відсоток тих, яким надано особливий захист (10 865)», – йдеться у звіті.

У звіті зазначається, що показник зменшився порівняно з показниками 2021 року загалом на дев’ять відсотків.

Коментуючи дані, президент CIR Роберто Заккаріа сказав, що жодна криза не є некерованою, але потрібна європейська відданість.

Що стосується тих, хто прибув на човнах до узбережжя Італії, було 105 140, виходячи з даних, наданих Міністерством внутрішніх справ Італії, тоді як дані, надані МОМ, показали, що 1417 з них загинули або пропали безвісти в Центральному Середземномор’ї.

Президент Заккаріа також зазначив, що наведені вище цифри розповідають іншу історію порівняно з тим, що сприймається, враховуючи, що управління міграційним потоком, який досягає узбережжя Італії, є справді складним.

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