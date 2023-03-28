Турецький експерт: через мігрантів Анталія надується як повітряна куля і ось-ось лусне

«Анталія надується як повітряна куля і ось-ось лусне», – таку оцінку ситуації в місті озвучив завідувач кафедри міграційних досліджень університету Акденіз доктор Хасан Айгюль. Основна проблема курорту — величезна кількість мігрантів, вірніше дві хвилі міграції — з боку іноземців та біженців з регіонів землетрусу. І це може загрожувати курорту вкрай неприємними зіткненнями, – заявив турецький експерт на сторінках видання Turkrus.

«В Анталії мешкає близько 163 тисяч іноземців. Це є серйозна цифра. Колись колишня містом пенсіонерів та студентів, містом з дешевим житлом, вона стає провінцією, яка отримує найбільшу кількість іноземців після Стамбула. З лютого минулого року Анталія приймала українців, потім росіян, тут воліють працювати узбеки та казахи, ще раніше місто прийняло іранців та сирійців. Останньою хвилею стали понад 150 тис. людей, які прибули сюди після землетрусу», – заявив професор. У результаті «Анталія надметься як повітряна куля» і резерви міста майже вичерпані — запевнив професор.

Основна проблема – зростання цін на все і насамперед на житло. За словами експерта, ціни піднялися на 195%. “Це вже не те місто, де люди можуть роками працювати, купити будинок і оселитися на свої заощадження”, – коментує пан Айгюль.

Він також наголосив, що ні ринок житла, ні життя в Анталії більше недешеве, тим більше для вимушених переселенців через землетрус. «При цьому вони бачать, що можуть собі дозволити українські та російські переселенці. Які стали жити у найкращих будинках, які віддають дітей до приватних шкіл», – пояснив турецький експерт. За його словами, поки що економічна ситуація якось тримається «на плаву», але це дуже ненадійно.

«Ви можете стати іноземцем у своїй країні в одну мить. Це додатково робить людину нещасною, нещастя породжує гнів, а гнів може будь-якої хвилини стати причиною для нападу», – додав пан Айгюль. Він також упевнений, що ситуація поступово розжарюється.