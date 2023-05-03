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У Туреччині верблюд у зоопарку схопив дитину зубами: момент потрапив на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині верблюд у зоопарку схопив дитину зубами: момент потрапив на відео

Верблюд “прикусив” дитину і підняв її у повітря: інцидент стався в зоопарку в Туреччині, напад на дитину потрапив на відео. Хлопчик проігнорував попередження про потенційну небезпеку.

За інформацією видання Expat Guide Turkey, зазвичай неагресивна тварина атакувала 10-річного хлопчика у зоопарку в Денізлі.

“Побувавши біля клітин з різними тваринами, дитина вирушила подивитися на верблюда і пережила один із найнезабутніших моментів у своєму житті. Хлопчик проігнорував попередження дорослих про заборону наближення до мешканця зоопарку. Тварина схопила дитину за голову і шию, а потім підняла її в повітря “, – Описує відеоролик джерело.

Сім’я хлопчика змогла звільнити його з пащі тварини. Очевидці повідомляють, що дитина “плакала і кричала від страху”. На місце події прибула швидка допомога та забрала дитину до лікарні. Стан хлопчика оцінюється як “добрий”, а, як запевняють турецькі медики, “йому життю нічого не загрожує”.

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