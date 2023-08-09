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У Туреччині розкрили інформацію щодо заражених пляжів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині розкрили інформацію щодо заражених пляжів

У Туреччині потішили туристів: Міністерство охорони здоров’я Туреччини розкрило інформацію по заражених пляжах, і виявилося, що їх дуже мало. З 1445 обстежених пляжів Туреччини оцінку «погано» отримали лише 54 пляжі, тобто, близько 3%.

В основному ж турецькі пляжі, найбільш популярні у туристів, “відмітили” оцінкою “відмінно”. Втім, наскільки таке дослідження від зацікавленої організації є об’єктивним – вирішувати вам…

«Під час моніторингових досліджень було відібрано 17 тисяч 28 проб. Місця для купання були класифіковані як «відмінні», «хороші», «задовільні» та «погані» відповідно до положень регламенту. За даними міністерства, 1140 з 1445 пунктів спостереження, тобто 79 відсотків усіх плавальних пунктів, отримали оцінку «відмінно», – цитує турецька преса. Також окремо наголошується, що «якість води для плавання контролюється відповідно до законодавства Європейського Союзу».

Як пояснили в МОЗ, проби беруться провінційними управліннями охорони здоров’я кожні 15 днів у контрольних точках, встановлених у місцях купання, і «ретельно аналізуються в лабораторіях охорони здоров’я». Також перевіряються й басейни.

«Міністерство ділиться всіма даними щодо води для купання з громадськістю через веб-портал yuzme.saglik.gov.tr. На цій платформі є докладна інформація, така як технічна інформація про місця купання, класифікація якості за роками, назви пляжів та особливості. Можна отримати інформацію про результати аналізу місць купання, служби рятувальників, пляжного громадського харчування, кабін для перевдягання та душових. Також надається доступ до фотографій місць для купання та актуальних даних про район», – додали для туристів.

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