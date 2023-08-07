Греки збунтувалися та оголосили війну туристам

На грецькому острові Парос місцеві жителі збунтувалися та оголосили війну туристам, щоб дати відсіч «неправомірному захопленню» пляжів. Вони створили «Рух рушників», втомившись від того, що не можуть знайти вільне місце на березі через агресивні фірми з оренди шезлонгів, повідомляє видання Daily Mail.

Розлючені греки стверджують, що нелегальні підприємці нав’язують туристам дорогі шезлонги та не залишають місцевим мешканцям простору для пляжного відпочинку. Учасники бунту в липні влаштували демонстрацію на березі Егейського моря з транспарантами, що намальовані від руки: «Поверніть пляж: рух громадян Пароса за безкоштовні пляжі».

Оскільки рух поширюється і на інші острови, Костіс Хадзідакіс, міністр національної економіки та фінансів Греції, наказав поліції посилити патрулювання у популярних районах та припинити незаконні дії. “Ми нікому не віддамо пляжі”, – пообіцяв він.

Греція цього року б’є рекорди з відвідуваності туристами, і в результаті в країні виникло безліч дрібних компаній, які стягують плату за бронювання рушників та шезлонгів на найкращих пляжах. Так, компанія Save Paros Beaches просить з туристів 60 євро, за оренду парасольки і двох шезлонгів на добу. За 120 євро, відвідувачі можуть насолодитися VIP-зоною.

Місцеві жителі, які виступають проти такого стану справ, зазначають, що пляжі є громадськими і доступні для всіх безкоштовно. У їхній заяві йдеться: «Ми заявляємо про своє право на громадський простір, наше право користуватися нашими пляжами. На них зазіхають жадібні, безвідповідальні бізнесмени, які повністю займають пляжі або виходять далеко за межі зони, яку мають право орендувати законно».

Першим невеликим успіхом руху греків стало закриття на пляжі Санта-Марія на острові Парос трьох фірм з оренди шезлонгів внаслідок розслідування та вивчення земельного кадастру Сіроса. Головне місто Сіроса, Ермупулі, є адміністративною столицею Південно-Егейського регіону.

Рух на Паросі знайшов відгук у мешканців інших Кікладських островів, місцеві висловили аналогічні побоювання щодо ситуації у Фессалії, Наксосі та Родосі. Грецьке видання Hellas Posts повідомило у середу, що жителі Наксоса «бунтували» у відповідь на «злочинну поведінку пляжних барів», які гарантують місця на пляжі за покупки.

Олена Андріанопулу, учасниця руху на Наксосі, розповіла: «За кілька днів до нашої групи у соцмережах вступило понад 3’500 учасників. Ми написали відкритий лист, підписаний більш ніж півтори тисячами осіб, який направимо до прокуратури та влади. У той же час ми почали знімати з дрону ситуацію на ключових пляжах, щоб зіставити її з концесійними рішеннями та виявити порушення закону».