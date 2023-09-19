Вранці море, днем екскурсії, увечері бари: названі найкращі пляжні міста Європи

Вибираючи місце для відпустки в Європі, зовсім не обов’язково розриватися між пляжним відпочинком та міським відпочинком з екскурсіями та посиденьками у барах.
Британська газета The Times склала список із 25 європейських міст, де є і те, й інше. Причому восени там буде не гірше, а то й краще, ніж влітку.
1. Ніцца, Франція: одна з найвідоміших прогулянкових набережних Середземномор’я, музеї, гастрономія.
2. Ларнака, Кіпр: тепле море навіть восени, смачна дешева їжа, археологічний музей.
3. Неаполь, Італія: вид з пляжу на вулкан Везувій, руїни Помпеї, найсмачніша піца.
4. Лісабон, Португалія: умови для серфінгу, затишні вулички та десерти паштел-де-ната.
5. Ханья, Кріт: новий міський пляж, розкопки старого міста та кафешки на набережній.
6. Іракліон, Крит: курорти all-inclusive та археологічний музей з руїнами.
7. Ла-Корунья, Іспанія: рай для серфінгістів, найстаріший у світі працюючий маяк, безліч культурних пам’яток та багатий вибір тапас.
8. Марсель, Франція: рукотворні пляжі, вапнякові бухти та вино.
9. Венеція, Італія: острів Лідо з просторими пляжами, що так контрастують з переповненими центральними вулицями міста.
10. Віго та острови Сієс, Іспанія: майже незайманий природний заповідник, устричні бари та рибні ресторани.
11. Тіват, Чорногорія: близькість до міста Котор з мальовничою затокою та середньовічними вуличками, з ночівлею за доступною ціною.
12. Сан-Себастьян, Іспанія: рай для гурманів з чудовими пляжами.
13. Валенсія, Іспанія: довжелезна набережна, старе місто та жвавий центральний ринок.
14. Спліт, Хорватія: бірюзові бухти та спадщина римських імператорів.
15. Порту, Португалія: приморське передмістя Фос-ду-Дору та невимушені ресторани із закусками та вином.
16. Барселона, Іспанія: коментарі зайві – тут є все.
17. Монпельє, Франція: понад 30 кілометрів піску, кайтсерфінг, катання на байдарках та спостереження за фламінго у сусідніх лагунах.
18. Палермо, Італія: історичний і кулінарний вир безлічі культур, несхожий ні на одне інше місто в Італії, з прекрасним пляжем всього за кілька хвилин їзди на автобусі.
19. Осло, Норвегія: плавучі сауни та вулична їжа біля фіорду.
20. Лечче, Італія: краса бароко та прилеглий пляж в Апулії.
21. Малага, Іспанія: міський пляж, оточений фініковими пальмами та барами, і трохи Пікассо.
22. Кальярі, Італія: багата культурна спадщина, приголомшлива архітектура від середньовіччя до модерну та близькість до найкращих пляжів країни.
23. Дубровник, Хорватія: чудове місце, щоб попрощатися з літом.
24. Пальма-де-Майорка, Іспанія: ідеальна набережна та затишна старовинна архітектура.
25. Біарріц, Франція: улюблене місце французів узбережжя Атлантичного океану – від серфінгу до дегустацій.