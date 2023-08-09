На пляжах тривають акції протесту: У Греції поширюється «Рух рушників»

Хвиля акцій протестів проти свавілля – незаконного захоплення прибережних територій – охопила популярну Грецію, привертаючи увагу місцевих жителів та іноземних туристів. Розпочатий на острові Парос «Рух рушників» закликає до «очищення» громадських пляжів, зайнятих жадібними власниками пляжних барів та кафе, повідомили грецькі ЗМІ.

Проблема незаконного заволодіння пляжами у Греції досягла такого масштабу, що громадські активісти вийшли на вулиці, щоб підтримати боротьбу за збереження доступу до муніципальної прибережної смуги. Як зазначили активісти, основний їхній протест пов’язаний зі спробами точок громадського харчування захопити берегові лінії та заставити їх шезлонгами та парасольками, щоб отримувати максимум прибутку з відпочиваючих. Однак, згідно з грецьким законодавством, приватні пляжі – це незаконне явище. До недавнього моменту туристи мирилися зі станом справ і облаштовувалися на клаптиках пляжів поряд із шезлонгами. Однак терпінню прийшов кінець.

“Ми зіткнулися з беззаконням, яке виявилося темою масових протестів”, – підкреслив один з активістів, виступаючи на мітингу на острові Парос. Рух рушників прагне повернути пляжі суспільству, обмежуючи вплив бізнесу на громадський простір.

Ініціатива активістів почала давати результати. Рух рушників, що виник у червні на острові Родос, швидко поширився на острів Парос, а потім і на інші курортні регіони країни. Поширення руху по всій країні свідчить про зростання незадоволеності незаконною орендою пляжних ділянок.

При цьому організатори акції уточнили, що їхні заяви та претензії є небезпідставними. Жителі островів виміряли та задокументували площу пляжів, зайнятих парасольками та шезлонгами та вкрай здивувалися. З’ясувалися цікаві подробиці. Виявилось, що місця для самостійного відпочинку практично не лишилося. Наприклад, близько 80% критського пляжу Фаласарна, який вважається одним з найкрасивіших у світі і входить в мережу територій Natura 2000, що охороняються, фактично зайнятий приватними кафе, ресторанами і барами, що працюють без дозволів, зате брали щодня з туристів за шезлонги і парасольки плату у розмірі до 60 євро за парасольку та два крісла, а за «VIP-зони» взагалі просили 120 євро. До руху боротьби з засиллям прокатного інветара підключилися і небайдужі іноземні туристи.

Зіткнувшись із тиском громадськості, в тему незаконного захоплення пляжів втрутився грецький уряд, пообіцявши, що відтепер пляжні правила суворо дотримуватимуться. Так, за словами міністра фінансів Костіса Хатзідакіса, зміни вже розпочалися. Пляжі по всій країні почали перевіряти суворіше і припиняти незаконне захоплення прибережної території. Проте питання ще не вирішене: час покаже, чи зможуть туристи, що об’єдналися, повернути прибережні території в руки відпочиваючих і відновити вільний доступ до пляжів, які довгий час були частиною культури і традицій Греції.